США отправляют войска в Саудовскую Аравию

Источник агентства рассказал, что США планируют отправить в королевство около 500 военнослужащих. Размещение войск должно усилить безопасность в регионе и укрепить сотрудничество между Вашингтоном и Эр-Риядом. Также на принятие этого решения повлияло обострение отношений между США и Ираном.

После положительного решения со стороны Саудовской Аравии исполняющий обязанности министра обороны США Ричард Спенсер одобрил размещение войск в стране.

Агентство напоминает, что с 1991 по 2003 годы США уже размещали свои войска в Саудовской Аравии в ходе войны в Персидском заливе.