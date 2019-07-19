Минтранспорта перешло на усиленный режим в дни Европейского фестиваля

Министерство транспорта, связи и высоких технологий в связи с XV Летним Европейским юношеским олимпийским фестивалем «Баку-2019», который пройдет 21-27 июля в столице Азербайджана, работает в усиленном режиме.

Места проведения игр обеспечены качественными и бесперебойными услугами телекоммуникаций, интернета, мобильной связи, вещания и почты.

Кроме того, к местам проведения соревнований из соответствующих электронных АТС подведены оптико-волоконные кабели.

В целях выделения радиочастот и обеспечения их бесперебойной работы в соответствии с требованиями пользователей был осуществлен предварительный радиомониторинг.

В ходе соревнований 4 мобильных радиопеленгаторных станций проведут в столице работы по радиомониторингу.

Для перевозки прибывающих туристов ООО «Бакинская служба такси» при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий в соответствии с договором, заключенным с Организационным комитетом, выделило 120 автотранспортных средств и 270 водителей. Количество дислоцированных около аэропорта такси типа London TX-4 было увеличено. Они приведены в полную готовность для доставки туристов-болельщиков в местные отели. Кроме того, Бакинская служба такси выделила 40 диспетчеров для поддержки персонала Операционного комитета.

В период проведения XV Летнего Европейского юношеского олимпийского фестиваля исполнение на должном уровне обязательств, возложенных на Министерство транспорта, связи и высоких технологий, будет взято под контроль.