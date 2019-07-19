Ульвия Худиева, Инара Рафикгызы; собкоры 11:44

Со дня страшной аварии в Масаллы, когда в результате столкновения микроавтобуса Mercedes Vito с грузовиком погибли восемь человек, прошло 10 дней. Виновник происшествия, водитель Mercedes Vito Низами Мустафаев арестован, а видео жуткого ДТП разошлось по соцсетям и СМИ.

После первых допросов водителя стало ясно, что это не обычная авария, а очередной акт террора, который развязали любители гонок на региональных дорогах. И в основном это люди, занимающиеся пассажирскими перевозками незаконно. Значительно превышая допустимую скорость, они становятся виновниками ДТП, в которых каждый год гибнут сотни людей. Этот самый Низами Мустафаев за несколько дней до аварии похвалялся в соцсетях, как он любит «быструю езду», заявлял, что поставил цель разогнать свой автомобиль до 240 километров в час. А в день аварии он вел заполненный пассажирами микроавтобус со скоростью 170-180 км/ч… Репортерская группа haqqin.az решила выяснить, как много незаконных пассажирских рейсов совершается на микроавтобусах Mercedes Vito и Viano – самом популярном межрайонном транспорте из Баку за день. Пассажиров водители таких машин поджидают в основном поблизости от Бакинского международного автовокзала. И практически никто из них не имеет ни лицензии на перевозку людей, ни разрешения работать на междугородних трассах.

В первые дни после масаллинской трагедии этих халтурщиков с выгодного места согнали, но не прошло и недели, как они снова дислоцировались у автовокзала, разве что переместились на другую сторону улицы. С корреспондентами сайта согласился побеседовать водитель одного из Mercedes Vito, громогласно созывавший клиентов «прокатиться». А потом к разговору присоединились еще несколько шоферов. Не разобравшись, один из них даже обещал домчать до Гянджи всего за три часа, а узнав, что общается с журналистами, предложил им поскорее убраться отсюда. «От аварии никто не застрахован. А вы уходите, не лишайте людей куска хлеба», - заявил он. Неожиданно вмешавшаяся в разговор молодая женщина объяснила, что ей, как и многим другим, приходится ездить на этих микроавтобусах, потому что так быстрее добираться до места. «Ну а вы, - сказала она, - ничего здесь изменить не сможете, все останется как всегда». Работающий на маршруте Баку – Газах водитель на наши вопросы отвечает вопросом. «А вы, собственно, кто такие? Полиция? Прокуратура? Есть или нет у меня лицензии – отвечу им, а не каким-то там журналистам», - заявил он, бдительно отворачиваясь от объектива фотокамеры. На водителей Mercedes Vito жалуются и таксисты, работающие на межрайонных маршрутах. Таксист по имени Амиль уверяет, что эти «мерседесы» убили» их рынок, совершая несколько рейсов в сутки. «Их водители предпочитают скоростную езду. Вообще-то, если едешь быстро – все твое внимание на дороге. Но когда ты сутки не спал, хоть 200 км/ч выжимай, все равно заснешь за рулем», - убежден Амиль. Вся здешняя публика не сомневается, что виновник ДТП, в котором погибли восемь человек, попросту заснул за рулем.

«Слышали, что у этого парня брат или дядя в аварии разбились. В тот день на другой машине в рейс вышел и его отец. А с ним самим поначалу ехали его жена и сестра, но из-за того, что он вел микроавтобус как сумасшедший, на первой же остановке они пересели в машину отца», - рассказывают здешние водители подробности, неизвестные прессе. Другой таксист клянется, что водители Mercedes Vito модернизируют моторы своих автомобилей и соревнуются в скорости. Об этом, мол, все знают, но никто никаких мер не принимает. Еще один из водителей решил поделиться своей «страшной» историей. Его родственник перевозил пассажиров по маршруту Баку – Барда. Друзья называли его гонщиком, потому что за сутки он два-три раза ездил в Барду и возвращался. А потом этот «гонщик» попал в аварию, в которой тяжелую травму получил его отец. После этого «гонщик» продал свою машину и нашел себе другую работу.