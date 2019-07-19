Трамп предложил сенаторам обсудить Турцию

Президент США Дональд Трамп пригласил группу влиятельных сенаторов от Республиканской партии провести встречу, чтобы обсудить ситуацию вокруг приобретения Турцией российских ЗРК С-400. Об этом сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники в Белом доме.

По данным издания, заседание планируется провести в 16:00 во вторник. Ожидается, что встреча пройдет в Белом доме.

По словам источников, в их распоряжении имеется копия приглашения на встречу, которое распространяется среди сенаторов. Как сообщается, оно начинается словами: «От имени президента Трампа» и «о Турции».