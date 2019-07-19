Издание распространило видеокадры этой езды президентского зятя, которые были размещены на его странице в Instagram в разделе stories. Однако затем родственник главы Узбекистана удалил эти записи из соцсети.

Отабек Умаров является мужем младшей дочери президента Узбекистана Шавката Мирзиёева – Шахнозы. Он занимает должность заместителя главы службы охраны президента и председателя Федерации триатлона Узбекистана.

На видео видно, как Отабек Умаров на несколько секунд поднял скорость движения автомобиля до 200 км/ч, что в три раза превышает допускаемую правилами норму. Затем зять главы государства пересекает разделительные полосы и в агрессивной манере обгоняет другие автомобили. Потом он на большой скорости входит в поворот.

Несколько секунд видно лицо зятя президента, которое отображается в зеркале салона автомобиля. Всю дорогу Отабек Умаров не выпускает из рук мобильный телефон. Несмотря на желтый свет, зять президента не сбавляет скорость и продолжает движение.