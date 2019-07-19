Зять президента поднял скорость до 200 км/ч на улицах Ташкента, видео
Зять президента Узбекистана Отабек Умаров, нарушая правила уличного движения, разогнал свой автомобиль Tesla на улицах Ташкента до скорости 200 км/ч, сообщает узбекская редакция «Радио Свобода».
Издание распространило видеокадры этой езды президентского зятя, которые были размещены на его странице в Instagram в разделе stories. Однако затем родственник главы Узбекистана удалил эти записи из соцсети.
Отабек Умаров является мужем младшей дочери президента Узбекистана Шавката Мирзиёева – Шахнозы. Он занимает должность заместителя главы службы охраны президента и председателя Федерации триатлона Узбекистана.
На видео видно, как Отабек Умаров на несколько секунд поднял скорость движения автомобиля до 200 км/ч, что в три раза превышает допускаемую правилами норму. Затем зять главы государства пересекает разделительные полосы и в агрессивной манере обгоняет другие автомобили. Потом он на большой скорости входит в поворот.
Несколько секунд видно лицо зятя президента, которое отображается в зеркале салона автомобиля. Всю дорогу Отабек Умаров не выпускает из рук мобильный телефон. Несмотря на желтый свет, зять президента не сбавляет скорость и продолжает движение.
Между тем, узбекские СМИ пишут, что Отабек Умаров добровольно выплатил соответствующий штраф, о чем сообщил на своей странице в Instagram. Сумма штрафа составила 1 миллион 824 тысячи 579 сумов.