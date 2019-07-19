Легендарный Ройс Грейси об Азербайджане и Хабибе Нурмагомедове Мастер-класс в Баку
Сегодня в 17:00 в бакинском Judo Club 2012 состоится мастер-класс знаменитого бразильского бойца, звезды смешанных единоборств (ММА) и джиу-джитсу, одного из создателей «октагона» и UFC (Ultimate Fighting Championship) Ройса Грейси.
5-кратный чемпион UFC прибыл в Баку по приглашению промоутерской группы Godzilla и Федерации джиу-джитсу Азербайджана. В ходе семинара 52-летний Грейси проведет как теоретические занятия, так и практические. В мероприятии ожидается участие наших известных спортсменов, таких как Ильхам Закиев, Забит Самедов и других, а также руководителей различных федераций по боевым видам.
Накануне мастер-класса в Judo Club 2012 Ройс Грейси пообщался с корреспондентом haqqin.az, отметив, что в прошлом году он впервые побывал в Баку и ему очень хотелось вернуться в Азербайджан.
«Я путешествую семь месяцев в году, - говорит легенда ММА. – Когда я ехал в Азербайджан в прошлом году, у меня не было никакой информации о вашей стране. Я приехал сюда, чтобы познать много нового. Мне очень понравилось тут, и вот я вернулся (смеется).
Когда я путешествую, моя задача – учить искусству, которое создал мой отец (Элиу Грейси - один из основателей стиля бразильского джиу-джитсу – Ред.). Так что, я в Баку, чтобы учить, делиться знаниями и опытом.
Во время семинара я буду показывать основные приемы смешанных единоборств (ММА) и джиу-джитсу. В Азербайджане огромный потенциал для развития этих видов. И группа Godzilla пригласила меня сюда в том числе и для того, чтобы я открыл здесь спортсменов с большим потенциалом».
Отвечая на вопрос о сегодняшнем положении дел в таких популярных организациях ММА, как UFC и Bellator, Грейси отметил, что есть много очень сильных бойцов, но особо выделил Хабиба Нурмагомедова.
«Хабиб уже побил Конора Макгрегора. Он очень хорош как в стойке, так и в борьбе. Сегодняшние бои ММА – это не просто поединок, это целая стратегия. Ты должен изучить своего оппонента, ты должен знать, что ты будешь делать на ринге. И ты должен знать, как ты представишь себя. В этом плане Нурмагомедов выглядит очень презентабельно».
В свою очередь, в Федерации джиу-джитсу Азербайджана, руководимой Мир-Али Сеидовым, выразили уверенность, что мастер-класс в Judo Club 2012 станет большим спортивным праздником для любителей боевых искусств.
Руководитель группы Godzilla Эмиль Амирасланов добавил, что осенью в Баку может приехать еще один знаменитый боец из Бразилии Витор Белфорт. Также в планах есть проведение в Азербайджане международного турнира.