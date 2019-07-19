Сегодня в 17:00 в бакинском Judo Club 2012 состоится мастер-класс знаменитого бразильского бойца, звезды смешанных единоборств (ММА) и джиу-джитсу, одного из создателей «октагона» и UFC (Ultimate Fighting Championship) Ройса Грейси.

5-кратный чемпион UFC прибыл в Баку по приглашению промоутерской группы Godzilla и Федерации джиу-джитсу Азербайджана. В ходе семинара 52-летний Грейси проведет как теоретические занятия, так и практические. В мероприятии ожидается участие наших известных спортсменов, таких как Ильхам Закиев, Забит Самедов и других, а также руководителей различных федераций по боевым видам.

Накануне мастер-класса в Judo Club 2012 Ройс Грейси пообщался с корреспондентом haqqin.az, отметив, что в прошлом году он впервые побывал в Баку и ему очень хотелось вернуться в Азербайджан.

«Я путешествую семь месяцев в году, - говорит легенда ММА. – Когда я ехал в Азербайджан в прошлом году, у меня не было никакой информации о вашей стране. Я приехал сюда, чтобы познать много нового. Мне очень понравилось тут, и вот я вернулся (смеется).

Когда я путешествую, моя задача – учить искусству, которое создал мой отец (Элиу Грейси - один из основателей стиля бразильского джиу-джитсу – Ред.). Так что, я в Баку, чтобы учить, делиться знаниями и опытом.

Во время семинара я буду показывать основные приемы смешанных единоборств (ММА) и джиу-джитсу. В Азербайджане огромный потенциал для развития этих видов. И группа Godzilla пригласила меня сюда в том числе и для того, чтобы я открыл здесь спортсменов с большим потенциалом».