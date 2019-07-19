Житель Билясувара расстрелял родственника

Накануне в Билясуварском районе в селе Хырмандалы 39-летний Эльмеддин Зейналов открыл стрельбу из охотничьего ружья, в результате чего был ранен его родственник, сообщает региональный корреспондент haqqin.az.

Согласно информации, Э.Зейналов стрелял в своего двоюродного брата жителя Сумгаита Джейхуна Мамедова, который приехал в гости. Получивший ранение в ногу мужчина был доставлен в Центральную больницу района.

Стрелявший задержан, по факту начато расследование.