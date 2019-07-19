Синоптики о погоде на завтра: ветрено
В Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Северо-восточный ветер днем сменит северо-западный, сообщает haqqin.az со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.
Температура воздуха на Апшеронском полуострове ночью составит 22-25, днем - 30-35 градусов тепла, в Баку ночью - 23-25, днем - 33-35 градусов тепла.
Атмосферное давление снизится до 758 миллиметров ртутного столба.
Относительная влажность ночью – 50-60, днем - 35-45 процентов.
На северных пляжах Апшеронского полуострова (Сумгаит, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) северо-западный ветер временами будет усиливаться, температура морской воды - 22-23 градусов тепла, на южных пляжах(Тюркан, Говсан, Сахил, Шихово) - 23-24 градуса.