Евросоюз берет на себя систему образования в Азербайджане эксклюзив
Один из наиболее успешно продвигающихся при поддержке Евросоюза проектов в Азербайджане касается реформирования системы образования. Так, во всяком случае, считает советник-посланник и завотделом по сотрудничеству представительства ЕС в Азербайджане Симона Гатти.
Гатти сообщила haqqin.az, что так же активно реализуются в Азербайджане проекты по внедрению передового опыта и современных технологий европейских стран в развитие малых фермерских хозяйств, созданию информационной системы, которая помогла бы фермерам выбрать наиболее эффективные удобрения, способствовала бы сохранению и повышению урожайности традиционных сельскохозяйственных культур и др.
Касаясь национального образования, советник-посланник ЕС отметила успешную работу по восстановлению в стране профессионального обучения.
«К сожалению, в Азербайджане учебные заведения по осваиванию различных профессий пока не очень популярны, считаются не престижными, второсортными по сравнению с вузами. А вот в ЕС обучение в таких школах ценится не менее высоко, чем высшее образование. Современная система школ профессионального образования играет очень важную роль в модернизации азербайджанского общества и государства. Два дня назад при поддержке Евросоюза в Гяндже состоялось открытие новой профессиональной школы», - подчеркнула Гатти.
Как поясняет еврочиновник, целью проекта ЕС является повышение уровня системы образования Азербайджана до европейских стандартов. И в этом направлении представительство ЕС работает с Министерством образования страны с 2016 года. Уже проведена конкретная работа по повышению качества учебных планов – куррикулумов, методологии обучения и др. В целом же, проекты ЕС в Азербайджане имеют четыре стратегических направления. Это развитие экономики и создание больших возможностей в системе рыночных отношений; создание эффективной системы управления: рациональное использование энергоресурсов; защита окружающей среды. А в гуманитарном аспекте - это общественное развитие и укрепление коммуникаций между людьми.