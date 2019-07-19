Один из наиболее успешно продвигающихся при поддержке Евросоюза проектов в Азербайджане касается реформирования системы образования. Так, во всяком случае, считает советник-посланник и завотделом по сотрудничеству представительства ЕС в Азербайджане Симона Гатти.

Гатти сообщила haqqin.az, что так же активно реализуются в Азербайджане проекты по внедрению передового опыта и современных технологий европейских стран в развитие малых фермерских хозяйств, созданию информационной системы, которая помогла бы фермерам выбрать наиболее эффективные удобрения, способствовала бы сохранению и повышению урожайности традиционных сельскохозяйственных культур и др.

Касаясь национального образования, советник-посланник ЕС отметила успешную работу по восстановлению в стране профессионального обучения.

«К сожалению, в Азербайджане учебные заведения по осваиванию различных профессий пока не очень популярны, считаются не престижными, второсортными по сравнению с вузами. А вот в ЕС обучение в таких школах ценится не менее высоко, чем высшее образование. Современная система школ профессионального образования играет очень важную роль в модернизации азербайджанского общества и государства. Два дня назад при поддержке Евросоюза в Гяндже состоялось открытие новой профессиональной школы», - подчеркнула Гатти.