Дмитрий Рой 14:52

После материала о коррупции в Иране нас, редакцию haqqin.az, отдельные люди обвинили в предвзятости и фантазиях. Что-то вроде «вы все врете» и «в Иране такого нет, мы точно знаем». Что ж, спорить не собираемся. Просто коротко перескажем сообщения иранских газет о паре случаев, приключившихся в Исламской республике на уходящей неделе. Особо подчеркиваем, что это сообщения солидных изданий и информационных агентств.

Так, министр нефти Бижан Зангане сообщил прессе о завершении расследования по поводу систематического хищения нефтепродуктов. Причем крали те, кто, по идее, должен был их охранять. Начальник службы безопасности министерства с группой подельников из этой же службы - не сами, конечно, а наняв рабочих - прокопали и оборудовали шахту, которая позволила им сделать врезку в магистральный трубопровод и беспрепятственно отбирать из него нефтепродукты, тут же продавая их на черном рынке спекулянтам и контрабандистам. Об объемах хищений таким, почти промышленным способом не сообщается, но с учетом того, что схема работала более двух лет, речь идет о десятках, если не больше тонн. Самая изюминка заключается в том, что сооружение шахты было профинансировано из бюджета, как строительство «пункта технического контроля». А участники этого преступного сообщества регулярно получали от службы безопасности министерства нефти премии «за образцовое содержание объекта». Как все уже поняли, распоряжения об этих премиях подписывал сам начальник службы безопасности в ведомстве Зангане. Нужно отдать ему должное - себе он премиальные не выдавал. А вот кому и сколько главный безопасник заносил на самый верх министерства, чтобы не задавали лишних вопросов на тему, что же это за пункт технического контроля такой - следствие пытается разобраться до сих пор.

Не менее лихо, хоть и с меньшим креативом, действуют чиновники иранского министерств здравоохранения. Там расследуется таинственное исчезновение 3,8 миллиардов долларов, которые были выделены министерству из бюджета страны для приобретения за рубежом медицинского оборудования и лекарств первой необходимости. А попутно следователи вскрыли систему «золотых подписей», то есть системы выдачи за упитанного «барашка в конверте» разрешений на импорт частными фирмами за государственные средства лекарственных препаратов сомнительной эффективности, по завышенным ценам и с истекающими сроками годности. Эта же система распространялась также на изготовление и продажу лекарств отечественными производителями. Более того, вскрылось уж совсем невообразимое. Одно из лекарственных средств местного производства было признано опасным для применения. Так чиновники министерства здравоохранения на целых полгода затянули вопрос об изъятии его из аптек и категорическом запрете на производство. Все это время оно беспрепятственно продавалось больным и применялось в лечебных учреждениях. Видимо, комиссионные чиновникам шли с каждой проданной таблетки, потому и тянули, сколько могли, надеясь продать побольше.