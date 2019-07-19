Ильхам Алиев принял президента Европейских олимпийских комитетов фото

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня принял президента Европейских олимпийских комитетов Янеша Косьянчича. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

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