Госкомтаможни опровергает очередную клевету

Так, сообщалось о том, что на таможенном посту были задержаны мобильные телефоны, привезенные гражданином Азербайджана Сянаном Нагиевым, и что якобы у него требовали выплаты таможенных пошлин, превышающих размеры, предусмотренные документами на товар.

Некоторые средства массовой информации опубликовали несоответствующую действительности информацию о том, что на таможенном посту «Красный мост» на границе с Грузией, расположенном на территории Главного западного территориального управления Государственного таможенного комитета (ГТК), предпринимателям создаются препятствия.

Как говорится в заявлении пресс-службы Государственного таможенного комитета (ГТК), поступившем в редакцию haqqin.az, Сянан Нагиев 22 мая этого года завез на территорию Азербайджана 200 мобильных телефонов различных марок и задекларировал стоимость этих телефонов в размере 32 тысяч 100 долларов. В ходе таможенного оформления этих телефонов, помещенных на временное хранение, было установлено, что их стоимость занижена, а реальная цена товара составляет 46 тысяч 80 долларов. Об этом был проинформирован и Сянан Нагиев. Он стал возражать против этого и обратился с заявлением в Государственный таможенный комитет. В ходе рассмотрения заявления Сянана Нагиева, его неоднократно приглашали в ГТК. Однако он проигнорировал все приглашения и уклонился от посещения Госкомитета.

18 июня 2019 года указанное лицо добровольно оформило по пропускной таможенной процедуре телефоны, привезенные для свободного обращения, и обеспечило выплату в государственную казну таможенных выплат в размере 28 тысячи 514 манатов и 80 копеек.

В ходе проверки был установлено, что в отношении Сянана Нагиева и привезенного им товара таможенные органы и их сотрудники не допускали нарушений закона и норм этики.