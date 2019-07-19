Закир Гасанов собрал генералов

20 июля на Центральном командном пункте под руководством министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова состоялось служебное совещание с участием заместителей министра обороны, командующих видами войск, начальников главных управлений, управлений и служб министерства, к которому посредством видеосвязи также были привлечены командиры воинских объединений, соединений, дислоцированных в прифронтовой зоне, и другие должностные лица, сообщает пресс-служба Минобороны.

Министр обороны поделился с участниками совещания своими видениями о еще более эффективной и качественной организации занятий по боевой подготовке в видах войск, воинских объединениях, соединениях и частях, согласно директивам и наставлениям, о тщательном изучении и соблюдении руководящих документов, а также проведении других мероприятий, направленных на повышение профессионализма в нашей армии до конца учебного года.

Генерал-полковник З.Гасанов отметил, что согласно указанию президента страны, с целью повышения боевой и морально-психологической подготовки и улучшения социально-бытовых условий личного состава Азербайджанской Армии, в частности, подразделений, дислоцированных в прифронтовой зоне, до конца года будут переданы в использование несколько военных объектов. Министр, подчеркнув, что работы в этом направлении будут продолжены и в будущем, дал соответствующие указания должностным лицам по выполнению этих работ в соответствии с современными требованиями.

Министр обороны потребовал обеспечить скрытное и непрерывное управление войсками и дал указания осуществить строгий контроль за оперативной обстановкой на линии соприкосновения войск, более качественно организовать боевую подготовку, усилить идеологическую работу и морально-психологическое обеспечение, а также решить другие служебные вопросы.

В завершение совещания министр обороны довел до участников свои приказы и требования в связи с повышением бдительности и обеспечением безопасности личного состава, усилением разведывательной деятельности с целью обеспечения готовности к любым провокациям армянской стороны и принятием адекватных ответных мер против врага.