Чавушоглу и Помпео обсудили ситуацию с С-400 и F-35

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и глава Госдепартамента США Майк Помпео провели телефонные переговоры. Об этом сообщил в субботу журналистам источник в турецком внешнеполитическом ведомстве, передает ТАСС.

«Стороны обсудили ситуацию вокруг поставок российских зенитных ракетных систем С-400 и американских истребителей пятого поколения F-35, ситуацию в сирийских Манбидже и Идлибе, а также вопросы создания зоны безопасности в Сирии», - отметил источник.

Это первый контакт между главами внешнеполитических ведомств двух стран после начала поставок С-400 в Турцию, заявления Вашингтона об исключении республики из программы по созданию F-35, а также сообщений хозяина Белого дома Дональда Трампа о том, что американское правительство изучает целесообразность введения односторонних санкций в отношении республики.