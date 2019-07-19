Ильхам Алиев поздравил короля Бельгии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо королю бельгийцев Филиппу, сообщает пресс-служба главы государства.

"Ваше величество!

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и всех бельгийцев с национальным праздником Бельгии.

В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья и счастья, дружественному народу Бельгии – постоянного мира и процветания", - говорится в поздравительном письме главы государства.