Митинг оппозиции в Москве

Около 12 тысяч человек приняли участие в согласованном митинге «За допуск на выборы» в поддержку оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму, который завершился на проспекте Академика Сахарова в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Москве.

"В мероприятии принимают участие порядка 12 тысяч человек. Сотрудники полиции и Росгвардии обеспечивают охрану общественного порядка и безопасности", - говорится в сообщении.

Его участники выступали за допуск всех независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы для участия в сентябрьских выборах.

Как сообщалось ранее, 16 июля окружные избирательные комиссии отказали в регистрации нескольким независимым кандидатам в депутаты Мосгордумы. В их числе сотрудница Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь, рок-музыкант Сергей Паук Троицкий, сотрудник ФБК Иван Жданов, муниципальный депутат округа Зюзино Константин Янкаускас, самовыдвиженец Юлия Галямина, кандидат от партии «Яблоко» Кирилл Гончаров, Дмитрий Гудков, актер Андрей Соколов, член федерального политического комитета партии «Яблоко» Сергей Митрохин. 15 июля комиссия отказала кандидату по 45-му округу Илье Яшину.

Их не допустили к выборам из-за ошибок в предоставленных документах и проблем с подписями, заявили в Мосгоризбиркоме.