Отдел экономики 17:33

Казалось бы, совсем недавно гигантская корпорация Facebook официально объявила о намерении выпускать свою криптовалюту – Libra. И подняла тем самым на ноги весь финансовый мир. Уже сколько лет глобальный рынок наблюдает за созданием и развитием различных криптовалют со сложными названиями. Интерес к ним то возрастает, то снижается, но они продолжают свою «жизнь», не беспокоя особо мировые финансовые круги. Но Libra сразу заставила говорить о себе на самом высоком уровне, не успев даже появиться на свет.

Выхода Facebook на рынок финансовых услуг ждали давно. Еще в 2014 году компания наняла бывшего президента международной платежной системы PayPal Дэвида Маркуса, который возглавил отдел по разработке блокчейн-технологий. А к 2020 году кошелек Calibra должен быть доступен в Facebook Messenger и WhatsApp, а также в виде отдельного приложения. С помощью кошелька и криптовалюты Libra намечается упростить доступ пользователей к платежным сервисам. Совершать переводы в новой криптовалюте будет так же легко, как обмениваться сообщениями в мессенджерах. И для этого не надо будет иметь банковских счетов. При этом средства пользователей будут надежно защищены от кражи при помощи систем, которыми пользуются банки. А в случае кражи Libra пользователям обещают компенсацию. Но абстрагируясь от названных и прочих преимуществ ее, постараемся разобраться, почему Libra была сразу же встречена в штыки на уровне глав государств и ведущих центробанков. Сразу же отметим, что Libra не анонимная криптовалюта, как ее предшественники. За ней стоит конкретная, причем мощная компания мирового уровня, которую в этом деле, кстати, поддерживают и другие гиганты ИКТ. Блокчейн и токен фейсбука - Libra - будет реализовываться по модели государства в государстве - собственная неподконтрольная стабильная монета, собственная экосистема торгово-закупочных отношений, собственные денежные переводы в любую точку мира, конвертация валют и поощрение пользователей за участие в рекламной деятельности. У Libra 28 валидаторов, среди которых Visa, MasterCard, PayPal, eBay, Uber и Vodafone. За право разруливать транзакции псевдокриптовалюты каждый из валидаторов инвестировал в развитие проекта 10 млн долларов.

Новая криптовалюта должна быть одобрена регулирующими органами вроде Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Но планы Facebook по выпуску собственной криптовалюты столкнулись с проблемами со стороны регуляторов по обе стороны океана. На 16–17 июля в США были назначены два слушания — в комитете по банковскому рынку сената и комитете по рынку финансовых услуг палаты представителей соответственно для выяснения, какие последствия для американского финансового рынка может принести криптовалюта от такой крупной корпорации, как Facebook. Совет по финансовой стабильности (FSB) предупредил мировых лидеров, что более широкое использование розничными покупателями криптовалют требует пристального внимания со стороны регуляторов. А главы финведомств Европы в один голос заявляли, что Libra не должна "стать независимой валютой", призвав центробанки стран "Большой семерки" подробно изучить проект и составить соответствующие отчеты. Вопрос ставился даже шире – как реагировать на присоединение крупных технологических компаний к сектору финансовых услуг. Ведь их деятельность выходит за регуляторные периметры и национальные границы, поэтому координация усилий властей – национальных и международных – имеет ключевое значение. Тем временем, электронную монету Libra друг за другом стали критиковать председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл, министр финансов США Стивен Мнучин и даже президент Дональд Трамп.

И на этом фоне состоялось выступление в Сенате США главы блокчейн-подразделения компании Facebook, который привел множество аргументов в пользу е-монеты. Смысл их сводился к одному – она поможет Америке стать лидером инноваций в области цифровой валюты и платежей, иначе это сделают другие. Но никакая аргументация не смогла убедить сенаторов, которые обрушили на представителя Facebook шквал критики, обратив особое внимание на то, что штаб-квартира проекта Libra обосновалась в Швейцарии, а не в США. Сенаторы указали также на монопольное положение компании на рынке, припомнив заодно скандал с утечкой персональных данных пользователей.