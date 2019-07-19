Азербайджан в четырех финалах чемпионата мира в Москве

В Москве продолжается первый в истории юниорский чемпионат мира по художественной гимнастике.

Сегодня в индивидуальных квалификационных соревнованиях с булавами и лентой выступала Нармина Самедова.

За упражнение с лентой она получила 16,175 балла и заняла 6-е место. За булавы Нармина удостоилась 17,575 балла и тоже стала 6-й. С обоими предметами она пробилась в завтрашние финалы.

Напомним, что вчера Арзу Джалилова вышла в финалы со скакалкой и мячом.