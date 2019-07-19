В Эрбиле задержаны четыре террориста, совершившие вооруженное нападение, в ходе которого погиб сотрудник генконсульства Турции. Об этом сообщает Управление полиции Эрбиля, передает «Анадолу».

В сообщении отмечается, что задержан террорист Мазлум Даг, информацию о котором два дня назад распространило Управление безопасности иракского Эрбиля.

Помимо Дага, задержаны еще три террориста, причастных к организации вооруженного нападения. Личности задержанных не раскрываются.

Напомним, что в результате вооруженного нападения на ресторан в иракском городе Эрбиль 17 июля погибли сотрудник генконсульства Турции и два гражданина Ирака.

Позднее представитель Курдской региональной администрации Ирака (КРАИ) Джойтар Адил заявил, что нападение в Эрбиле было спланированным терактом.