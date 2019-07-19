Бензин в Грузии подорожал до исторического максимума

Так, операторы грузинских автозаправочных станций (АЗС) подняли цену на топливо в среднем на 5 тетри (0,02 доллара). К примеру, бензин марки Regular (Аи-92) в сетях АЗС Gulf и Rompetrol до этого стоил 2,49 лари (0,86 доллара) за литр, сейчас же его цена — 2,54 лари (0,88 доллара).

Экономисты связывают рост цен с падением курса грузинской валюты, которая, в свою очередь, обвалилась на фоне конфликта с Россией. Ожидается, что вслед за бензином подорожают и продукты питания — как минимум на 8-10 процентов.

Последний антирекорд курс грузинской валюты установил 10 июля. Тогда за один доллар давали 2,9 лари.

Обесценивание лари наблюдается на фоне эскалации политического конфликта с Россией и введенного Москвой запрета на авиасообщение с Грузией. При этом грузинский регулятор отказался поддерживать курс валюты.

В конце июня в Нацбанке Грузии заявили, что до конца 2019 года экономика страны потеряет до 200-300 миллионов долларов из-за сокращения туристического потока из России.