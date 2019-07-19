Дагестанец изрезал двух глухонемых украинцев за молчание 

В Санкт-Петербурге уроженец Дагестана ударил ножом двух глухонемых украинцев, которые не ответили на его вопрос «Вы выходите?». Об этом сообщила «Фонтанка».

По данным издания, конфликт произошел в ночь на 20 июля в вагоне метро на станции «Пушкинская». 36-летний мужчина, приехавший из Дербента, накинулся с ножом на двух человек. Первого он ударил два раза, второго — один.

За пострадавших вступился 26-летний местный житель. Он выбил нож из рук нападавшего и вытащил его на платформу, где уже были сотрудники полиции. Выяснилось, что пострадавшие из Украины, оба глухонемые. Их доставили в Мариинскую больницу с ранениями груди, в тяжелом состоянии, им пришлось перенести операции.

Как пишет «Фонтанка», задержанного зовут Фатулах, ранее его уже судили за умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести, а также применение насилия в отношении представителя власти при исполнении обязанностей. Мужчина приехал в Санкт-Петербург в 2016 году, дома у него остались супруга и ребенок. Он работал на стройке, но уволился оттуда за неделю до происшествия. По словам очевидца, от Фатулаха пахло спиртным.

Нападавшего задержали, против него возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 111 УК («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).