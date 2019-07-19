Мужчина заминировал самолет из любви к стюардессе
Телефонный террорист из Сербии заявил о бомбе на борту самолета авиакомпании Lufthansa из-за симпатии к стюардессе, передает ТАСС.
Самолет должен был выполнить рейс Белград - Франкфурт.
65-летний мужчина пояснил, что познакомился со стюардессами в парке и влюбился в одну из них.
Он пригласил девушек на ужин, но они отказались, однако мужчина решил добиться возлюбленной. Он позвонил в аэропорт Никола Тесла и заявил о бомбе в самолете, чтобы не дать девушке улететь.
В результате рейс задержали более, чем на шесть часов, пассажиров эвакуировали из самолета, а сам лайнер отогнали за три километра от аэропорта, где его тщательно обыскала контрдиверсионная группа сербской полиции.
Мужчина обвиняется в действиях, «вызвавших панику и беспорядок».