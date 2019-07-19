Нефтеналивной танкер Mesdar, задержанный в пятницу иранской береговой охраной, принадлежал алжирской нефтегазовой корпорации "Сонатрак" и направлялся в Саудовскую Аравию, сообщило в субботу алжирское агентство APS.

Как пишет агентство со ссылкой информацию компании "Сонатрак", танкер направлялся в саудовский нефтяной порт Рас-Таннура с целью погрузки нефти в интересах китайской компании UNIPEC. Его вместимость составляет два миллиона баррелей.

Но во время прохождения Ормузского пролива береговая охрана Ирана заставила танкер "изменить свой маршрут и проследовать в сторону иранских территориальных вод", указывает агентство.

По его данным, после поступления информации об инциденте, "была незамедлительно создана рабочая комиссия с участием министерств энергетики и иностранных дел, в результате вопрос был урегулирован".