Иран отпустил задержанный танкер обновлено 21:28
Нефтеналивной танкер Mesdar, задержанный в пятницу иранской береговой охраной, принадлежал алжирской нефтегазовой корпорации "Сонатрак" и направлялся в Саудовскую Аравию, сообщило в субботу алжирское агентство APS.
Как пишет агентство со ссылкой информацию компании "Сонатрак", танкер направлялся в саудовский нефтяной порт Рас-Таннура с целью погрузки нефти в интересах китайской компании UNIPEC. Его вместимость составляет два миллиона баррелей.
Но во время прохождения Ормузского пролива береговая охрана Ирана заставила танкер "изменить свой маршрут и проследовать в сторону иранских территориальных вод", указывает агентство.
По его данным, после поступления информации об инциденте, "была незамедлительно создана рабочая комиссия с участием министерств энергетики и иностранных дел, в результате вопрос был урегулирован".
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Катер иранской береговой охраны заставил танкер, шедший под флагом Алжира, изменить курс в Ормузском проливе и направил его в территориальные воды Ирана. Об этом в субботу сообщило алжирское агентство APS, цитируя заявление крупнейшей алжирской нефтегазовой компании Sonatrach, которой принадлежит нефтеналивное судно, передает ТАСС.
Как указывает компания, "в пятницу береговая охрана Ирана принудила танкер "Масдар", принадлежащий Sonatrach, изменить свой первоначальный курс и направиться в иранские территориальные воды". Танкер, говорится в заявлении, в это время находился в зоне Ормузского пролива. При этом, замечает компания, "не было зафиксировано никаких нештатных ситуаций".
Согласно заявлению алжирской компании, танкер направлялся для загрузки нефтью в порт Рас-Таннура, находящейся на территории Саудовской Аравии. Предполагалось, что из оттуда он возьмет курс на Китай.
Алжирское правительство создало специальную группу, в которую вошли представители МИД и министерства нефти страны, для рассмотрения ситуации с алжирским танкером "Масдар" в Ормузском проливе.