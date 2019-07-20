Алжирские фанаты осквернили статую Шарля де Голля

Как сообщает радио France Bleu, болельщики оторвали часть бронзовых ботинок. Отмечается, что статуя была установлена 18 июля.

«Как и все жители, я крайне шокирован. Помимо того, что они повалили статую, у этого есть и символический подтекст. Именно генерал де Голль провозгласил независимость Алжира. Очень жаль, что эти хулиганы не знают истории», — заявил мэр Парижа Ги Лефран.

Отмечается, что по данному инциденту ведется расследование.

Сборная Алжира одержала победу в финале Кубка африканских наций против команды Сенегала со счетом 1:0. После победы национальной команды алжирцы вышли праздновать на улицы французских городов.