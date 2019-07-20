Алжирские фанаты осквернили статую Шарля де Голля
Алжирские фанаты повалили статую первого президента Франции Шарля де Голля, передает ТАСС.
Как сообщает радио France Bleu, болельщики оторвали часть бронзовых ботинок. Отмечается, что статуя была установлена 18 июля.
«Как и все жители, я крайне шокирован. Помимо того, что они повалили статую, у этого есть и символический подтекст. Именно генерал де Голль провозгласил независимость Алжира. Очень жаль, что эти хулиганы не знают истории», — заявил мэр Парижа Ги Лефран.
Отмечается, что по данному инциденту ведется расследование.
Сборная Алжира одержала победу в финале Кубка африканских наций против команды Сенегала со счетом 1:0. После победы национальной команды алжирцы вышли праздновать на улицы французских городов.