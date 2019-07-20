хорошо там, где нас нет

Шэн Сию, специально для haqqin.az 20 июля 2019, 23:36

На этой неделе в Пекине проходит китайско-африканский форум по безопасности, на котором министры обороны и военные руководители африканских государств обсуждают вопросы углубления сотрудничества с Китаем в деле укрепления оборонного потенциала своих стран. Примечательной чертой проходящих на форуме дискуссий является практически полное единодушие гостей из Африки в вопросе того, что Пекин должен активно участвовать в обучении вооруженных сил их государств, более активно насыщать местные армии техникой и вооружением китайского производства, а также организовать обучение местных спецслужб и их силовых подразделений. Все логично - утратив значительную часть экономической самостоятельности и попав в китайскую долговую петлю африканские государств сейчас постепенно сдают Пекину свой суверенитет в сферах обороны и разведки. На наших глазах, по сути, начинается второй этап освоения Китаем Африки, в ходе которого КНР стремительно нарастит свое военно-политическое присутствие на Черном континенте. Ведь первый - экономический - по сути уже завершен: 37 из 54 африканских государств плотно «сидят на игле» кредитов и инвестиций из Китая. Без всяких шансов с нее соскочить.

Право, совершенно не хочется утомлять читателя статистикой и цифрами. Поэтому ограничусь зарисовками африканской ситуации. Цифры - это точность и доказательность, но зачастую эпизоды из повседневных реалий когда-то «Черного», а теперь стремительно «желтеющего континента» бывают не менее убедительными. Кения, Эфиопия, Мозамбик - меняются страны, но остается неизменной одна и та же картина: китайцы строят всю инфраструктуру, небоскребы, мосты и автодорожные развязки. Причем, строят именно китайские рабочие и инженеры, из китайских же строительных материалов, завозя сюда из КНР даже цемент. Местные, нужно справедливости ради отметить, тоже присутствуют. Но в основном - на подсобных, не требующих квалификации работах, «подай, принеси, иди отсюда и ничего не трогай». Интересно, что в Китае на технических и инженерных специальностях обучается большое количество студентов из африканских государств. Но на этих строительных и промышленных объектах, которые создаются на деньги Пекина, местные специалисты - редкие гости. Получив в Китае диплом, на родине они тут же устраиваются в государственный аппарат, превращаются в чиновников и клерков, а не в инженерно-техническую элиту. Статус, белая рубашка и галстук, возможность получать неофициальное вознаграждение за нужную подпись или лицензию - и искренние симпатии к китайцам, которые помогли так устроиться в жизни. Если отбросить красивые слова, которые звучат на различных африкано-китайских форумах и во время взаимных визитов первых лиц КНР и африканских государств, то интерес Пекина к Африке сводится к четырем позициям. Во-первых, обеспечить достаточный уровень загрузки китайской промышленности, в том числе строительной, а также создать рабочие места для самих китайцев. Именно поэтому, инфраструктуру в Африке строят именно китайцы, на китайские кредиты и из китайских материалов. Причем, и это одна из многочисленных особенностей ведения Китаем бизнеса в Африке, вопрос о том, чем загружать все эти дороги, мосты, плотины, системы мобильной связи и даже телевышки, откуда брать деньги на их эксплуатацию и поддержание в рабочем состоянии - проблема исключительно местных властей. Как, собственно, и вопрос о том, где изыскать средства для погашения китайских кредитов. Пекин - это не Запад и уж тем более не Россия, списывать долги из неких высших политических соображений никому не собирается, взял - отдай. Что интересно - китайцам совершенно без разницы, какое правительство будет отдавать, нынешнее, будущее, законное или пришедшее к власти в результате переворота. «Брала ваша страна? Вот пусть она и возвращает, а фамилия президента, который сейчас у власти нам совершенно неинтересна». Именно так выглядит китайский подход.

Во-вторых, – получить прочный доступ к источникам сырья и сделать это максимально дешево. В идеале через изъятие за просрочку долгов, причем, не только сырья, но и инфраструктуры. Показательна в этом отношении сидящая по уши в китайских кредитах Замбия. Сегодня в этой стране китайским компаниям принадлежат: железная дорога в Танзанию (стратегическая магистраль для перевозки сырья из глубины континента к побережью), крупнейшая в стране электростанция, главный государственный и главный новостной телеканалы и множество других активов. И каждый раз, когда замбийская домохозяйка ставит сковороду на плиту - ее деньги уходят в Пекин. Мало того, из-за огромной задолженности власти страны вынуждены были уступить требованию Китая и подписали обязательство участвовать собственным капиталом в размере не менее 15% в каждом новом китайском проекте в стране. А поскольку с этим собственным капиталом у Замбии огромные проблемы, то для выполнения этого условия они вынуждены вновь занимать у Китая. Замкнутый круг и безукоризненная схема высасывания ресурсов из отдельно взятой страны. Но и в других странах ситуация не лучше. Конго китайский бизнес контролирует 70-80% добычи меди и кобальта, кроме того, именно он экспортирует 80% добываемых в стране ископаемых.

В Гане в 2008 году началась «золотая лихорадка», и в 2013 году в стране работало 50 тысяч (еще раз прописью - пятьдесят тысяч) китайских старателей. Русские часто жалуются на то, что Китай в огромных количествах вывозит у них лес. Это они еще в Мозамбике не были, там китайские бизнесмены под корень вырубают сотни гектаров наиболее ценной и реликтовой древесины. В-третьих, Пекин крайне заинтересован в приобретении африканских сельскохозяйственных земель для выращивания продовольствия и отправки его в Китай. И эта позиция реализуется весьма успешно. Тысячи гектар наиболее плодородных сельхозугодий в Африке уже работают на обеспечение продовольственной безопасности Китая. В-четвертых, Африка интересная Пекину как рынок сбыта товаров, причем - далеко не самых качественных. Рынки Замбии, Зимбабве, Анголы завалены дешёвым китайским ширпотребом, чернокожие женщины раскупают яркие ткани, линяющие уже после первой стирки.