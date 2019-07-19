Ученым удалось убить ВИЧ в теле животного
Американские ученые рассказали о том, что им удалось убить клетки ВИЧ в ДНК мыши. Об этом сообщает журнал Nature Communication.
Отмечается, что в исследовании были применены сочетания антиретровирусной терапии LASER ART и методики направленного редактирования геномов CRISPR-Cas9.
Уточняется, что ученые были удивлены эффективностью нового метода лечения.
Результаты тестов показали, что два грызуна из семи полностью здоровы. У остальных наблюдалось резкое снижение количества зараженных клеток.
Кроме того, исследователи добавили, что сама методика как раз снижает число клеток ВИЧ, а редактор CRISPR-Cas9 редактирует ДНК, вырезая ВИЧ клетки.