Украина выбирает новую Раду

В воскресенье, 21 июля, стартовало голосование на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины. На избирательных участках голосование проводится с 8:00 до 20:00, сообщает издание Корреспондент.net.

В голосовании могут принять участие граждане Украины от 18 лет при наличии документа, удостоверяющего личность (паспорт гражданина Украины, загранпаспорт, дипломатический или служебный паспорт и т.д.).

Каждому избирателю на парламентских выборах необходимо заполнить два бюллетеня (со списком партий по общегосударственному округу и списком кандидатов от мажоритарного округа). Голосующие за пределами своего округа заполняют только один бюллетень по общегосударственному округу.

Центральная избирательная комиссия объявит официальные итоги выборов в течение двух последующих недель - до 5 августа включительно.