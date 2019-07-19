Лондон готовит санкции против Ирана

Лондон готов заморозить активы Тегерана, если иранские власти не освободят задержанный британский танкер. По данным газеты The Telegraph, в Соединенном Королевстве рассматривают ряд дипломатических и экономических мер.

Согласно информации, глава внешенеполитического ведомства Британии Джереми Хант должен сделать объявление в воскресенье. Помимо новых санкций, Великобритания может также призвать ЕС и ООН возобновить ограничительные меры против Ирана, отмененные в 2016 году после заключения Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана (СВПД).

Отметим, что танкер Stena Impero был задержан 19 июля. Судно сопроводили в порт Бендер-Аббас. Экипаж танкера, состоящий из 23 человек, остается на борту. По словам представителя Корпуса стражей исламской революции, после игнорирования предупреждений и уведомлений, а также после оказанного сопротивления со стороны военного корабля Великобритании танкер был остановлен и направлен в прибрежную гавань для расследования и принятия юридических мер.

Отношения между Лондоном и Тегераном обострились после того, как 4 июля супертанкер Grace 1 под флагом Панамы был задержан властями Гибралтара при поддержке британских ВМС. Судно заподозрили в доставке сырой нефти Сирии в нарушение санкций Евросоюза. Иран потребовал освободить танкер.