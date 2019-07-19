Тысячи спортсменов съехались в Баку на Европейский олимпийский фестиваль
Сегодня в Баку стартовал 15-й Европейский юношеский олимпийский фестиваль.
Игры начались с соревнований по борьбе и теннису, проходящих соответственно во Дворце имени Гейдара Алиева и в Теннисной академии.
Сегодня вечером состоится церемония открытия Еврофестиваля. Она пройдет в «Кристалл Холле».
Всего в мероприятии участвуют спортсмены из 48 стран Европы. Они разыграют 135 комплектов медалей. Помимо борьбы и тенниса, зрителей ожидают соревнования по спортивной гимнастике, легкой атлетике, баскетболу, велоспорту, гандболу, дзюдо, плаванию и волейболу.
Фестиваль завершится 27 июля.