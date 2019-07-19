Согласно материалам уголовного дела, инцидент произошел 20 февраля этого года в поселке Рамана. В час ночи пьяный Ильхам Гусейнов устроил в доме скандал – принялся избивать и оскорблять членов своей семьи. Девушка, которой надоели пьяные дебоши отца, взялась за нож и нанесла ему три удара.

В отношении Гюнель Гусейновой было возбуждено уголовное дело, ей предъявили обвинения по статье 126.1 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) УК Азербайджана.

В своих показаниях девушка рассказала, что живет с матерью, отцом и сестрой в одном доме. По словам обвиняемой, ее отец был алкоголиком. Он нигде не работал и, будучи пьяным, часто устраивал скандалы и избивал домочадцев. Однако ни мать девушки, ни она сама не жаловались на отца в правоохранительные органы. Работала в этой семье лишь сама Гюнель, которая и содержала всех остальных. Она же и оплачивала все коммунальные услуги.

«В семье работала лишь я, и уже не могла платить за все. Из-за долгов нам отрезали газ. Я тяжело переживала все это, а отец, как всегда, в полночь пьяным заявился домой и принялся оскорблять и избивать маму. Я не могла уже контролировать себя – бросилась на кухню, взяла нож и нанесла несколько ударов в спину и грудь отца. Я не хотела его убивать, я просто хотела защитить мать. Я сожалею о происшедшем», - сказала девушка.

Потерпевший Ильхам Гусейнов заявил, что после принятия спиртных напитков не контролирует свои действия и часто избивает жену и дочерей.