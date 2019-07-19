Минобороны: Армения снова обстреляла азербайджанские позиции

Вооруженные силы Армении, используя крупнокалиберные пулеметы и снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 17 раз. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Согласно информации, с позиций, расположенных в селе Джил Красносельского района Армении, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии на безымянных высотах Кедабекского района.

Позиции азербайджанской армии были обстреляны и с позиций близ оккупированных сел Немирли, Шурабад, Аджарлы, Новрузлу, Юсифджанлы Агдамского района, Гобу Дилагарда, Горган Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Гёранбойского, Тертерского и Агдамского районов.