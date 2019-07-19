19 июля большим, более чем 2-часовым аншлаговым концертом в Юрмале открылся фестиваль Laima Rendezvous Jurmala. В этом году у музыкального события латвийского летнего курорта первый юбилей — 5 лет. С каждым годом Лайма Вайкуле, чья карьера начиналась еще в советские годы, собирает все больше певцов и артистов разных жанров. Здесь звучит классическая оперная музыка, рок, поп, в необычных аранжировках и оригинальных дуэтах проявляют себя зрелые мастера и молодые музыканты.

Из почти конфиденциальной информации: более чем миллионный (в евро) бюджет фестиваля состоит на две трети из средств спонсоров и из одной трети — от билетных сборов.

Во втором отделении с огромным букетом лилий вышел на сцену Владимир Винокур, преподнес цветы хозяйке фестиваля и напомнил Лайме, что у них день рождения — общий. А в зале появились Алла Пугачева и Максим Галкин. Борис Моисеев в качестве гостя не первый год у Лаймы на фестивале. На мою просьбу дать краткое интервью оправившийся после инсульта артист ответил категорическим отказом.

Первым номером программы звучала одна из частей «Бахианы» Вилла-Лобоса в исполнении оперной дивы Инесе Галанте. Высокопрофессионально выстроенная программа сочетала в себе эротичный номер «Зацепила меня» Артура Пирожкова и балета Freedom из Украины и хит «Любовь настала» в исполнении Яниса Стибелиса, сольные номера Интарса Бусулиса, Уку Сувисте, Макса Барских, неувядаемых Лолиты и Марио Бьонди.

Один из ярких современных певцов, известный не только в Латвии, но и на постсоветском пространстве, бессменный соведущий всех фестивалей Лаймы Интарс Бусулис в антракте концерта открытия дал эксклюзивное интервью haqqin.az.

- Мой вопрос очень прост: что для тебя этот фестиваль и участие в нем — работа или удовольствие?

- Я сегодня, надо признаться, в довольно хорошей форме. Со всеми участниками у меня коммуникация в позитивном духе. Но стресс все же есть. Зрители этого не заметили. Бывает такое часто. Вот, у одного из артистов был мандраж перед выступлением, и я вышел вместо него, пока успокоится. Или: не успел приехать один басист. Пока его не было, вышел я заполнить паузу, но он появился все же, и все встало на свои места.

Нет, я не считаю это работой. Артистам просто везет участвовать в таких событиях.

- И все же: тебе за это платят?

- Мы с Лаймой друзья. Но все же, как говорят, дружба дружбой, а служба службой. Хоть символическое вознаграждение, но должно быть. А вообще, для меня участие в этом фестивале - просто радость. Здорово выступать здесь. Ведь отчасти я чувствую этот фестиваль как свой проект.

Главный продюсер фестиваля Элита Милграве сообщила в кулуарной беседе, что впервые организаторы решились «экспортировать» музыкальный продукт в другую страну. В Украине, в Одессе этот же фестиваль впервые стартует в курортном городе — Одессе.

- Идея возникла в прошлом году. Лайма возьмет своих латвийских артистов с собой. Точную программу пока сказать не могу. Надо закончить этот, юрмальский фестиваль. В Одессе наши партнеры и представители нашей команды уже работают. Фестиваль в Зеленом театре продлится три дня — с 8 по 10 августа. Больше пока сказать ничего не могу.

И снова вопросы Интарсу Бусулису.

- А ты едешь в Одессу вместе с Лаймой?

- Да, еду, 8 августа.

- Когда ты об этом узнал, было ли это неожиданностью?

- Вчера узнал.

- Как по-твоему, перспективы у фестиваля есть, после пяти лет?

- Люди едут, много актуальных исполнителей. Из России приезжает публика на Лайму. Есть музыканты классические и современные. Такие как Марио Бьонди, Инесе Галанте. На мой взгляд, заявка на будущее у фестиваля — блестящая.

- А как по-твоему, возможно, на фестивале появляются некоторые исполнители, которые не очень вписываются в его программу? Мне так, например, показалось.

- Окей, может быть. Но надо дать место всем. Возможно, какой-то исполнитель не нравится вам, а для другого он как вишенка на торте. Невозможно нравиться всем. Есть разные вкусы, разное восприятие музыки.

- Большое спасибо!