Расим Агаев, автор haqqin.az 10:33

В Европе не было ни Горбачева, ни перестройки, а там с каждым днем обостряются отношения между европейцами и евроафриканцами, потоки которых не иссякают, и местным населением. Огромное геополитическое пространство от Ла-Манша до Курильских островов пришло в движение. И причина этого явления не Горбачев, не перестройка, и даже не развал СССР, а демографический фактор. Ее воздействие на общественную жизнь таковы, что в пору говорить о новой революции, которую мы все прозевали… Сколько себя помню, столько и разговоров в семье о том, перебираться ли мне (брату, сестре, дяде, тете, а нынче и детям) в Москву, а теперь в Штаты, Лондон, Анкару, на Арабский Восток или же оставаться в Баку? Исторической точности ради следует отметить, что главным аргументом в пользу эмиграции в далекой молодости служил тот факт, что в самом начале прошлого века Баку избрал местом постоянного проживания мой дед после очередной резни, устроенной армянами в Эрзеруме. Сказывали старики, что на решение деда повлияли убедительно звучавшие слухи о том, что в Баку не только много нефти, но и наших, т.е. тюрков, как принято было тогда говорить. Слухи те оказались верными, увы, лишь в отношении нефти. Однако никто из родичей и предположить не мог, что в Баку много не только «черного золота», но и армян…

Сибирский рубль душу греет Хорошо запомнился мне и другой демографический факт, который содержался в сообщении ТАСС о результатах переписи населения в Советском Азербайджане где-то в начале 60-х. Я был буквально ошеломлен, узнав, что число коренного населения в азербайджанской столице наконец-то перевалило за 50 процентов ее жителей. Точно такой же ошеломляющий эффект произвели десятилетием позже данные о росте числа азербайджанцев, предпочитающих строить свое будущее где угодно, но только не в родном краю. В этом я легко убедился в начале 70-х, перебравшись с превеликим удовольствием на работу в Москву. Обратиться к этой, ставшей по-видимому вечной для нашей страны теме, вынудил нынче вовсе не сам факт не прекращающегося роста азербайджанской эмиграции. В советское время на официальном уровне считалось, и вполне справедливо, что никакой эмиграции нет и быть не может – страна-то одна, общая – Советский Союз, а жители ее при всем многообразии национальностей все равны – все они советские люди, а потом уже русские, украинцы, грузины, азербайджанцы – представители свыше 100 народов, согласно переписи 1970 года. Что касается выезда за пределы Союза, то такого рода желание еще долго общественным сознанием воспринималось зачастую чем-то похожим на измену родине. Правда, было и другое в те далекие годы, когда, как говорится, всем миром с духовым оркестром провожали комсомольцев Баку, пожелавших «стать на вахту» на грандиозных стройках Сибири и Дальнего Востока. Теперь просторы России для нас такая же заграница как и Турция. Кстати, при всем очевидном социально-политическом развороте в сторону родной во многих отношениях Турции, желающих обосноваться на непривычном севере по-прежнему несравнимо больше по сравнению с азербайджанским потоком на юг.

Заработки в Сибири нынче также высоки, как и в добрые советские времена. Это обстоятельство большинство экспертов единодушно относит к числу главных факторов, вызывающих отток коренного населения. По данным Всероссийской переписи населения 2002 года, в России проживало 621 840 азербайджанцев, спустя десятилетие их число уменьшилось почти на двадцать тысяч. Однако говорить о новой устойчивой тенденции не приходится. Если к приведенной выше цифре добавить порядка 500 тысяч наших земляков, находящихся в России на вольных хлебах (некоторые эксперты полагают, что эта цифра таки занижена), то получается эмиграция в годы независимости значительно превышает уровень, достигнутый во времена общесоветского прошлого. Поток азербайджанцев-россиян если не прибывает, но и не убывает – просто трудно стало с пропиской, объясняют ситуацию мои давние знакомые, обосновавшиеся в Подмосковье еще в прошлом веке. Другой приятель, устав от бесконечной смены места работы, перебрался на Север, где русские продолжают поиски нефти. Теперь он с началом весны отправляется туда, где начинают таять льды и возвращается где-то в октябре-ноябре. Нет, вовсе не зря эксперты утверждают, что число не зарегистрированных «российских азербайджанцев» продолжает расти. В пользу этого говорит и тот официальный факт, согласно которому дефицит рабочей силы и квалифицированных кадров в связи с курсом Москвы на ускоренное развитие восточных регионов, разработку богатейших сибирских недр будет еще долго сохраняться. А как обстоят дела у участников «турецкого потока»? По данным министерства внутренних дел Турции, в период между 2003 и 2013 годами более 15 000 эмигрантов из Азербайджана получили гражданство Турции. «Прощай, Хаястан!» На сегодня ничто не указывает на то, что «турецкий поток» не только из Азербайджана, но и соседних Грузии и Армении уменьшится. Скорее, наоборот. Ведь бесспорен факт - все большее число молодых людей в республиках, еще недавно гордившихся своим патриотизмом, теперь свое будущее связывают с выездом за рубеж. Точнее, на Запад. Но это – общая постсоветская тенденция, в которую оказалась втянута даже супернационалистическая Армения. Об этом с великой душевной болью поведал своей пастве не так давно, участникам VI Всеармянской конференции Армения-Диаспора, Католикос Великого Дома Киликии Арам Первый: «Давайте будем реалистами и честными. Армения опустошается, а диаспора истощается. Перед лицом этой опасной реальности случайные инициативы не могут решить наши проблемы и исцелить наши раны».

Сейчас, как это водится в Ереване, все громче критика в адрес экс-президента Сержа Саргсяна - экспертная братия не устает напоминать, что численность постоянного населения Армении сократилась при нем на 250 тысяч человек, снизившись до 2 миллионов 979 тысяч (данные Национальной статистической службы Армении). На вопрос, лежит ли доля вины за то, что Армения опустошается, на властях страны, Католикос Великого Дома Киликийского отвечает так: «Я свое слово сказал... Давайте поговорим о независимости». А может, самое время присмотреться пристальней к практическим последствиям независимости? Может, ничего страшного и нет в том, что мечта армян – Хаястан вдруг разонравилась новым поколениям, и они, как это не раз случалось в их истории, разбрелись по свету в поисках лучшего края? К слову, ничего такого не водилось за грузинами, даже в пору расцвета российско-грузинских отношений при царях и при генералиссимусе Сталине! И тем не менее: «Количество граждан-эмигрантов Грузии все время увеличивается, - пишет в своей статье Президент "Новой школы экономики" Паата Шешелидзе. - И это при том, что Россия, страны Среднего Востока, куда направлены потоки эмиграции, переживают не лучшие времена. Молодежь растет в атмосфере всеобщего упоения перспективой жить и работать заграницей». Остается добавить, что по информации Национальной службы статистики Грузии еще недавно (2014) число эмигрантов перевалило за 80 тысяч. Нынче счет идет то ли о 90, то ли уже о 100 тысячах. На какие же края разменивают родное Сакартвело грузины? На данный момент подавляющая часть грузинской эмиграции осела в Российской Федерации (21,7% эмигрантов), 15,9% в Греции, и 11,2% в Турции. Отмечена и некая чисто грузинская особенность выбора нового места проживания. Большинство эмигрировавших в Российскую Федерацию, Францию, Украину, Азербайджан составляют мужчины, грузинки же предпочитают селитьсяв Греции, Турции, Италии, Германии, США, и Испании… Когда закончится грузинский исход?! Такого массового добровольного переселения народной массы ни в Азербайджане, ни в Армении, ни в Грузии опрошенные нами ученые не припоминают. Куда же причалит страна в результате плавания в мировом океане – без руля и ветрил – задаются вопросом грузинские эксперты и особенно старшее поколение. - Самое плачевное состоит в том, что никто не может определенно сказать, когда это кончится – грузинский исход, - отвечает мой коллега Мамука Абашидзе. Впрочем, только ли грузинский…