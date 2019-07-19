Путин назвал причину для отказа от президентства

Президент России Владимир Путин признался, что не пошел бы на четвертый срок, если бы устал. Об этом глава российского государства заявил в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну, стенограмму которого опубликовала пресс-служба Кремля.

Оливер Стоун напомнил Владимиру Путину, что тот сейчас находится на своем четвертом президентском сроке.