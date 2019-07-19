Филиппинский боксер Мэнни Пакьяо, единственный в истории мирового бокса становившийся чемпионом в восьми весовых категориях, одержал победу в бою за титул суперчемпиона по версии WBA.

На ринге его соперником был 30-летний американец Кит Турман. В первом же раунде Пакьяо послал американца в нокдаун. Никто из боксеров не смог закончить бой досрочно. По раздельному решению судей, победу в поединке одержал Пакьяо — 114:113, 112:115, 115:112.

Для 40-летнего спортсмена это уже 62 победа в профессиональном боксе. Турман же, в свою очередь, впервые за свою карьеру проиграл бой.