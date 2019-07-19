Британия нашла «российский след» в захвате танкера Ираном

Британская разведка MI-6 и Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ) расследуют версию о том, что Россия может быть причастна к задержанию Ираном танкера Stena Impero. Об этом со ссылкой на источники написал британский таблоид, который цитирует российское госагентство РИА Новости.

Источник Sunday Mirror в оборонном ведомстве сообщил, что на помощь Stena Impero направился фрегат Montrose, однако он опоздал на десять минут, поскольку танкер, находившийся ранее в территориальных водах Омана, уже был «перенаправлен» в воды Ирана.

«У России есть технология для подделки GPS и она могла помочь Ирану в этой авантюре», - сообщил изданию источник в западной службе безопасности, по мнению которого Корпус стражей исламской революции и российская разведка «очень тесно сотрудничали в Сирии, защищая и продвигая свои интересы».

Напомним, в пятницу, 19 июля, Иран задержал в Ормузском проливе британский танкер, который, как утверждают в Тегеране, отключил устройство позиционирования и не реагировал на предупреждения иранской стороны, и сопроводил его в порт Бендер-Аббас. Экипаж, состоящий из 23 человек (граждане Индии, России, Латвии и Филиппин), остается на борту, но судовладелец не может с ним связаться. Глава британского МИД Джереми Хант предупредил, что Лондон должным образом ответит на захват танкера.