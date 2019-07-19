Азад Рагимов: «Азербайджан не платит за участников Еврофестиваля в Баку»

«Мы принимаем очередное спортивное мероприятие, - говорит Азад Рагимов. – Мы полностью готовы. Сюда приехали около 3 тысяч спортсменов из 48 стран. Будет 10 видов спорта, которые пройдут на 12 спортивных объектах. Над подготовкой работало 99,9 процента местных специалистов. Аккредитацию прошли 345 представителей СМИ из 27 стран.

Министр молодежи и спорта Азад Рагимов на сегодняшней пресс-конференции рассказал о готовности к стартующему сегодня Европейскому юношескому олимпийскому фестивалю и расходах на его проведение.

Это важное соревнование для нас и для всей Европы. Ни на каком другом континенте не проводятся подобные юношеские фестивали.

Для наших спортсменов это будет большой опыт, Еврофестиваль предоставит новые возможности.

Что касается билетов, то на церемонию открытия проданы 6750 билетов, то есть зал будет фактически почти полный. На некоторых аренах мы, увы, не сможем разместить всех желающих. И там нет возможности увеличить. На других аренах 60-70 процентов билетов роздано, так как на соревнования билеты выдаются бесплатно».

Министр коснулся и темы расходов на проведение фестиваля.

«Команды платят сами за себя. Проживание каждого спортсмена в деревне атлетов стоит 90 евро. Сюда входит и 3-разовое питание. Отметим, что есть и круглосуточное кафе. И за приезд в Баку гости также платят самостоятельно.

Что касается общих расходов, то могу сказать, что мы потратим меньше, чем страны, которые проводили Еврофестиваль в последние годы».

Будут ли победители юношеского Еврофестиваля добиваться побед на взрослых соревнованиях – Олимпиадах, чемпионатах мира и Европы?

«На фестивале выступят юные спортсмены. Им по 14-16 лет, и они только начинают свой путь. В Олимпиаде они могут принять участие через 7-8 лет. За эти годы может произойти все что угодно. Могут быть травмы… Поэтому наша задача довести талантливого спортсмена до взрослого уровня в таком состоянии, чтобы он мог выигрывать взрослые чемпионаты мира и Европы, Олимпиаду.

На нынешнем Фестивале наши главные ожидания связаны с борьбой и дзюдо. Надеемся также на гимнастов, атлетов, пловцов. В командных видах сложнее. Там будут выступать семь сильнейших команд Европы и сборная Азербайджана. Поэтому будет сложно бороться с лучшими на равных. В командных видах у нас в последнее время заметен прогресс в гандболе, есть развитие. Мы стараемся помогать, чтобы ускорить процесс».