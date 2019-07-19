Путин дал обещание Асаду

Президент РФ Владимир Путин поздравил своего сирийского коллегу Башара Асада с 75-летием установления дипломатических отношений между двумя странами. Телеграмма с поздравлениями опубликована на сайте Кремля, передает РБК.

В поздравлении российский лидер подтверждает готовность Москвы помогать Сирии в защите территориальной целостности и суверенитета государства и называет страны союзниками: «Хотел бы подтвердить, что российская сторона продолжит оказывать правительству и народу САР содействие в защите государственного суверенитета и территориальной целостности, в обеспечении национальной безопасности и постконфликтного восстановления».

Путин выразил уверенность, что совместными усилиями Москве и Дамаску удастся нанести окончательное поражение силам террора на сирийской земле.

ТАСС отмечает, что поздравлениями обменялись также МИД РФ и Сирии, а также премьер-министры двух государств.