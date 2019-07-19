Власти Ирана не намерены менять свою позицию и готовы «к разным сценариям» после задержания в Ормузском проливе танкера Stena Impero. Об этом посол Исламской Республики в Великобритании Хамид Баидинежад написал в Twitter.

Посол выразил мнение, что британскому правительству необходимо сдерживать внутриполитические силы, которые стремятся к эскалации уже существующей напряженности между Тегераном и Лондоном, а также к тому, чтобы она вышла за пределы вопроса о танкерах.

«Это довольно опасно и неразумно в такое трудное для региона время. Иран, однако, тверд в своей позиции и готов к различным сценариям», - цитирует дипломата РИА Новости.