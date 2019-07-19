Иран готов к «разным сценариям» после задержания танкера заявление посла
Власти Ирана не намерены менять свою позицию и готовы «к разным сценариям» после задержания в Ормузском проливе танкера Stena Impero. Об этом посол Исламской Республики в Великобритании Хамид Баидинежад написал в Twitter.
UK government should contain those domestic political forces who want to escalate existing tension between Iran and the UK well beyond the issue of ships. This is quite dangerous and unwise at a sensitive time in the region. Iran however is firm and ready for different scenarios.— Hamid Baeidinejad (@baeidinejad) 21 июля 2019 г.
Посол выразил мнение, что британскому правительству необходимо сдерживать внутриполитические силы, которые стремятся к эскалации уже существующей напряженности между Тегераном и Лондоном, а также к тому, чтобы она вышла за пределы вопроса о танкерах.
«Это довольно опасно и неразумно в такое трудное для региона время. Иран, однако, тверд в своей позиции и готов к различным сценариям», - цитирует дипломата РИА Новости.