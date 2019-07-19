В Украине подорвались военные: есть погибшие и раненые

В Украине вблизи населенного пункта Счастье в Донецкой области двое военных погибли в результате подрыва на взрывном устройстве, сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил (ООС), передает Корреспондент.net.

Согласно информации, во время выдвижения на наблюдательный пост взводного опорного пункта двое военных подорвались на неизвестном взрывном устройстве, установленном диверсионно-разведывательной группой сепаратистов. В результате взрыва бойцы получили ранения, несовместимые с жизнью, и скончались на месте подрыва.

Также в результате взрыва еще двое военнослужащих получили ранения. Состояние их здоровья удовлетворительное.