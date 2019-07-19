Гимнастка Арзу Джалилова завоевала две медали на чемпионате мира обновлено 14:15
В финале с мячом Арзу Джалилова получила высокую оценку в 19,200 балла и к бронзе добавила серебряную медаль.
Отметим, что с мячом Арзу уже становилась бронзовым призером чемпионата Европы.
* * * 13:44
Сегодня в Москве завершается первый в истории юниорский чемпионат мира по художественной гимнастике.
Уже завершился финал со скакалкой, где азербайджанская гимнастка Арзу Джалилова с результатом 17,400 завоевала бронзовую медаль, уступив лишь соперницам из России и Италии.
Сегодня Арзу, а также Нармину Самедову и групповую команду Азербайджана ждут еще четыре финала.