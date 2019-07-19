Протестующие попытались сиреной «разбудить Иванишвили»

В Грузии в курортном поселке Шекветили во время очередной акции протеста состоялось шествие к резиденции лидера правящей партии «Грузинская мечта», миллиардера Бидзины Иванишвили, пишет «Новости-Грузия».

Сначала протестующие подошли к центральному входу в резиденцию Иванишвили, затем перебрались на пляж Шекветили, куда смотрят окна дома грузинского политика.

Участники акции на протяжении часа шумели с помощью принесенных с собой дудок, свистков и даже сирены, заявляя, что таким образом пытаются «разбудить Иванишвили».

Акции в Шекветили ежедневно устраивает аджарское отделение оппозиционного «Единого национального движения», их основное требование - отставка главы МВД Георгия Гахария.