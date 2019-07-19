Протестующие попытались сиреной «разбудить Иванишвили»
В Грузии в курортном поселке Шекветили во время очередной акции протеста состоялось шествие к резиденции лидера правящей партии «Грузинская мечта», миллиардера Бидзины Иванишвили, пишет «Новости-Грузия».
Сначала протестующие подошли к центральному входу в резиденцию Иванишвили, затем перебрались на пляж Шекветили, куда смотрят окна дома грузинского политика.
Участники акции на протяжении часа шумели с помощью принесенных с собой дудок, свистков и даже сирены, заявляя, что таким образом пытаются «разбудить Иванишвили».
Акции в Шекветили ежедневно устраивает аджарское отделение оппозиционного «Единого национального движения», их основное требование - отставка главы МВД Георгия Гахария.