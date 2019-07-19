Сестра Ким Кардашьян обнажилась для турецкого фотографа
Известный турецкий фотограф Мерт Алаш завершил работу над фотосессией всемирно знаменитой топ-модели Кендалл Дженнер, пишет издание Sabah.
Фотографии были сделаны для рекламы одного из модных брендов. Перед камерой Кендалл появилась полностью обнаженной, вызвав неоднозначную реакцию поклонников.
Многим фотография девушки понравились, однако некоторые подписчики Кендалл выступили против ее излишней раскрепощенности.
Звезда американского реалити-шоу, младшая сестра Ким Кардашьян Кендалл Дженнер является одной из высокооплачиваемых моделей мира.