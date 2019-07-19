Во второй день фестиваля Laima Rendezvous Jurmala, как и обещала Алена Свиридова, зрители увидели на сцене и услышали ее дуэт с известным певцом и музыкантом Сергеем Мазаевым. Предлагаем эксклюзивное экспресс-интервью с музыкантом.

- Алена на днях в интервью мне сказала, что самый близкий из творческих людей, с которым ей комфортно общаться в последнее время, это — Сергей Мазаев.

- Это очень приятно! Эмоционально я с ней тоже общаюсь ближе, чем с другими.

- А в чем секрет?

- Вы знаете, какая-то симпатия взаимная появилась. Еще с начала 90-х так было, когда познакомились, когда только приехала в Москву, выступила со своим «Фламинго», она всех покорила просто. Красивая, самодостаточная женщина. Сама сочиняет музыку, сама делает аранжировки, сама исполняет. Она очень интеллектуально развитый человек. С ней приятно общаться. Она вызывает огромное уважение у меня.

- Она пробилась сама в Москве, приехав из Минска?

- Она не пробилась, она просто всегда была, как личность. Я знаю таких девчонок из Минска, которые «пробились» так, что они могут купить вас, меня и всю Юрмалу. А это Алена Свиридова — это жемчужина наша.

- Вас давно не слышно на наших просторах.

- Видите, все фестивали, что у нас проводятся (в России — прим.авт.), живут на фонограммах. И это не фестивали, а изображение фестиваля.

- Может, потому и «Новая волна» не прижилась?!..

- Я это не обсуждаю. У них свои рамки, свои цели. Своя алчность. Я в этом не участвую.

- А как Лайма вас пригласила?

- Просто позвонила и пригласила. Первый раз это было два года назад.

- Лайма вам импонирует, как артистка?

- Я очень люблю Лайму. Стилистически она была самой модной, что ли женщиной всегда. Для нас (в советское время) была форточкой в свободный мир, на запад.

- В чем-то они с Аленой похожи?

- В чем-то, наверное, да. В свободе самовыражения. Но Алена все же сама сочиняет. А Лайма фантастической танцовщицей еще была.

- Она работала в варьете.

- Я видел ту программу полностью, когда она в Москве показывала. В гостинице «Космос» это было. Году в 1986-87 было.

- Да, ее юбилейный концерт в этом году в Арена Рига произвел сильное впечатление.

- Здесь у нее во всем здравый смысл присутствует: музыканты, оркестр. Все по-настоящему. Я тоже не зря всему этому учился. Можно ведь записать одну фонограмму. Ту же самую мою «До свиданья, мама». И можно все 30 лет под фонограмму ее бабахать.

Мне предлагали в 92-м году зарабатывать 60 тысяч долларов месяц. Под фонограмму давать 20 концертов в месяц по 3 тысячи долларов. Выходить в какой-то «сборной солянке». Я не пошел на это, потому что прекрасно знал, что потеряю группу, потеряю музыкальный нерв, потеряю фундамент свой. И отказался. А Саруханов Игорь, и другие порастеряли свои группы именно по этой причине. А потом уже сил не хватило собрать группы вновь. А у меня до сих пор существует группа, у меня оркестр есть, квинтет, есть база, где мы работаем.

- Алена Свиридова рассказала, что она сделала акустическую программу.

- Я участвовал в квартирнике у Маргулиса, она приглашала меня. Я ее поддерживал — играл на бубне.

- На фестивале еще побудете?

- Нет, у меня концерт в Москве завтра. Улетаю.

- Спасибо большое!