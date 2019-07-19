МВД Грузии о задержании украинки на грузино-азербайджанской границе обновлено 15:14
Грузинские пограничники отказали во въезде в страну 36-летней гражданке Украины Юлии Сусляк из-за отсутствия достаточных денег и страховки путешественника. Об этом ТАСС сообщили в МВД Грузии.
"Гражданке Украины Юлии Сусляк, которая пыталась попасть на территорию Грузии из Азербайджана, при пересечении границы было отказано во въезде в страну согласно закону Грузии "О правовом положении иностранцев и лиц, не имеющих гражданства". В частности, на основании подпунктов "г" и "ж" части 1 статьи 11 указанного закона, что подразумевает недостаточность финансовых средств и отсутствие страховки путешественника, а также предоставление человеком неточной информации о целях поездки", - сказала сотрудница пресс-службы.
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Подозреваемая в торговле детьми гражданка Украины Юлия Сусляк, которую Тбилисский городской суд выпустил на свободу 19 июля, задержана в Азербайджане. Об этом сказал адвокат Сусляк Зураб Тодуа в интервью грузинской телекомпании "Рустави 2".
"Примерно две-три минуты назад со мной связалась госпожа Сусляк после того, как мы забили тревогу в СМИ, и сказала, что находится на территории Азербайджана. Она говорит, что ее без всяких правовых оснований с применением силы задержали в Азербайджане и не дают права въезда на территорию Грузии", - передает ТАСС слова Тодуа.
О повторном задержании Сусляк адвокат сообщил в воскресенье утром. По словам Тодуа, женщину арестовали, когда она на поезде из Баку возвращалась в Тбилиси. Тогда адвокат утверждал, что Сусляк задержали грузинские правоохранители на территории Грузии и увезли в неизвестном направлении. Генпрокуратура Грузии опровергла свое участие в задержании.
Как пишет ТАСС, впервые Юлию Сусляк грузинские полицейские задержали в апреле. Она направлялась из Украины в Грузию через Россию и вызвала подозрение полицейских, сообщив при пересечении грузинской границы, что является матерью всех находившихся с ней десяти детей, тогда как по документам четверо из них родились в 2017 году, трое - в 2018. Полицейские заподозрили, что Сусляк приехала в Грузию, чтобы незаконно перевезти детей в Абхазию для продажи.
В июне экспертиза доказала, что Сусляк и ее муж действительно являются биологическими родителями детей. Тогда же генпрокуратура Грузии совместно с МВД приняла решение о передаче украинской стороне детей Сусляк.