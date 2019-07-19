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Грузинские пограничники отказали во въезде в страну 36-летней гражданке Украины Юлии Сусляк из-за отсутствия достаточных денег и страховки путешественника. Об этом ТАСС сообщили в МВД Грузии. "Гражданке Украины Юлии Сусляк, которая пыталась попасть на территорию Грузии из Азербайджана, при пересечении границы было отказано во въезде в страну согласно закону Грузии "О правовом положении иностранцев и лиц, не имеющих гражданства". В частности, на основании подпунктов "г" и "ж" части 1 статьи 11 указанного закона, что подразумевает недостаточность финансовых средств и отсутствие страховки путешественника, а также предоставление человеком неточной информации о целях поездки", - сказала сотрудница пресс-службы.

* * * 14:37 Подозреваемая в торговле детьми гражданка Украины Юлия Сусляк, которую Тбилисский городской суд выпустил на свободу 19 июля, задержана в Азербайджане. Об этом сказал адвокат Сусляк Зураб Тодуа в интервью грузинской телекомпании "Рустави 2". "Примерно две-три минуты назад со мной связалась госпожа Сусляк после того, как мы забили тревогу в СМИ, и сказала, что находится на территории Азербайджана. Она говорит, что ее без всяких правовых оснований с применением силы задержали в Азербайджане и не дают права въезда на территорию Грузии", - передает ТАСС слова Тодуа.