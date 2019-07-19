Погода на завтра: жара перевалит за 40 градусов

Так, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается солнечная погода, во второй половине дня северо-восточный ветер сменится северо-западным. Температура воздуха на полуострове ночью составит 21-25, днем 30-35 градусов. В Баку ночью 23-25, днем воздух прогреется до 35 градусов.

В понедельник в Азербайджане сохранится ветреная погода, местами воздух прогреется до 41 градуса, сообщили haqqin.az в Национальном департаменте гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.

Атмосферное давление опустится ниже нормы, составив 756 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью 50-60%, днем 35-40%.

На пляжах Апшерона также во второй половине дня ожидается смена направления ветра с северо-восточного на северо-западное. Температура воды составит 23-25 градусов.

В регионах Азербайджана осадков также не ожидается, однако в ряде горных районов вечером возможны дожди, местами проливные, грозы. Будет дуть западный ветер, который днем усилится. Температура воздуха ночью составит 21-26, днем 34-39 градусов выше нуля, местами до 41 градуса. В горах 15-20, днем 24-29 градусов тепла.