О возможных соперниках « Карабах а» в 3-м раунде главного еврокубка мы уже сообщали. Теперь о потенциальных оппонентах «Нефтчи» и «Габалы» в Лиге Европы.

Как известно, «Нефтчи» во 2-м раунде сыграет с тульским «Арсеналом», а «Габала» - с тбилисским «Динамо». Игры состоятся 25 июля и 1 августа. Так как жеребьевка 3-го раунда состоится до игр 2-го этапа, то в жеребьевке будут участвовать не только одиночные команды, но и пары. Им будет присвоен рейтинг фаворита данного дуэта.

В случае с «Арсеналом» (10,109 балла) и «Нефтчи» (3,800) будет учтен рейтинг российского клуба, так как он выше и даже позволяет быть победителю пары «сеяным» при жеребьевке 3-го раунда. Таким образом, за счет высокого рейтинга «Арсенала» «Нефтчи» получит важную привилегию, если пройдет тульскую команду.

А вот победитель пары «Габалы» (6,250) и тбилисского «Динамо» (3,750) окажется среди «несеяных» из-за недостаточно высокого рейтинга азербайджанского клуба.

Перед жеребьевкой УЕФА по традиции поделил команды на группы. Пара «Арсенал» - «Нефтчи» в 5-й группе, где ее соперниками могут стать «Трабзонспор» (Турция), «Бней Йегуда» (Израиль), а также победители пар 2-го раунда «Утрехт» (Голландия) – «Зриньски» (Босния и Герцеговина), ЦСКА (Болгария) – «Осиек» (Хорватия), «Люцерн» (Швейцария) – «Клаксвик» (Фареры), «Гонвед» (Венгрия) – «Университатя» (Румыния).