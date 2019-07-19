УЕФА назвал возможных соперников «Нефтчи» и «Габалы» «Трабзонспор», «Торино», «Олимпиакос»…
Завтра в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов и Лиги Европы.
О возможных соперниках «Карабаха» в 3-м раунде главного еврокубка мы уже сообщали. Теперь о потенциальных оппонентах «Нефтчи» и «Габалы» в Лиге Европы.
Как известно, «Нефтчи» во 2-м раунде сыграет с тульским «Арсеналом», а «Габала» - с тбилисским «Динамо». Игры состоятся 25 июля и 1 августа. Так как жеребьевка 3-го раунда состоится до игр 2-го этапа, то в жеребьевке будут участвовать не только одиночные команды, но и пары. Им будет присвоен рейтинг фаворита данного дуэта.
В случае с «Арсеналом» (10,109 балла) и «Нефтчи» (3,800) будет учтен рейтинг российского клуба, так как он выше и даже позволяет быть победителю пары «сеяным» при жеребьевке 3-го раунда. Таким образом, за счет высокого рейтинга «Арсенала» «Нефтчи» получит важную привилегию, если пройдет тульскую команду.
А вот победитель пары «Габалы» (6,250) и тбилисского «Динамо» (3,750) окажется среди «несеяных» из-за недостаточно высокого рейтинга азербайджанского клуба.
Перед жеребьевкой УЕФА по традиции поделил команды на группы. Пара «Арсенал» - «Нефтчи» в 5-й группе, где ее соперниками могут стать «Трабзонспор» (Турция), «Бней Йегуда» (Израиль), а также победители пар 2-го раунда «Утрехт» (Голландия) – «Зриньски» (Босния и Герцеговина), ЦСКА (Болгария) – «Осиек» (Хорватия), «Люцерн» (Швейцария) – «Клаксвик» (Фареры), «Гонвед» (Венгрия) – «Университатя» (Румыния).
У «Габалы» 9 возможных соперников: «Фейеноорд» (Голландия), а также победители пар «Хапоэль» (Беер-Шева, Израиль) – «Кайрат» (Казахстан), «Шэмрок Роверс» (Ирландия) – «Аполлон» (Кипр), «Торино» (Италия) – «Дебрецен» (Венгрия), «Виктория» (Чехия) – «Олимпиакос» (Греция).
Жеребьевка Лиги Европы начнется в 16:00 по бакинскому времени. Жребий Лиги чемпионов будет брошен в 14:00. Напомним, что «несеяному» «Карабаху», которого во 2-м раунде Лиги чемпионов ждут игры с ирландским «Дандолком», в 3-м раунде могут достаться «Аякс» (Голландия), а также победители пар «Селтик» (Шотландия) – «Номме Калью» (Эстония), ТНС (Уэльс) – «Копенгаген» (Дания), «Сабуртало» (Грузия) – «Динамо» (Загреб, Хорватия), БАТЭ (Беларусь) – «Русенборг» (Норвегия), «Сутьеска» (Черногория) – АПОЭЛ (Кипр).