Стендап-комик умер во время выступления

Индийский комик Манджунатх Найду умер от остановки сердца прямо на сцене, когда его настигла паническая атака во время выступления.

Как сообщает Khaleej Times, артист веселил жителей в Дубае, заставляя людей смеяться над своими историями. Затем он переключился на собственную семью и внезапно сказал, что чувствует себя встревоженным.

Найду опустился на скамейку, которая стояла неподалеку, после чего рухнул на пол. Однако зрители продолжали считать, что это является лишь частью шоу. Когда медики выбежали на сцену и попытались спасти комика, было уже поздно.