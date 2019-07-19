Зеленский рассказал, кого видит премьером Украины

«Премьер-министр ... должен быть абсолютно профессиональным экономистом, который должен не иметь никакого политического решения. Я бы очень хотел, чтобы это был абсолютно независимый человек, который никогда не был ни премьер-министром, ни спикером, ни лидером какой-либо фракции»,— сказал журналистам Владимир Зеленский на избирательном участке, сообщает Интерфакс.

По словам Зеленского, он уже имеет несколько кандидатов, с которыми ведутся переговоры. Украинский лидер подчеркнул, что не намерен менять свою позицию, хотя она может не понравиться идущим в парламент людям, которые бы хотели занять этот пост.

Зеленский добавил, что после оглашения итогов выборов в Раду можно будет думать о коалиции: «Чтобы это были только новые лица, ни с кем из старой власти мы, честно говоря, не видим коалиции. Пока что так».