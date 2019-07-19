Политики-неполитики Украины: после комика на сцене появился и певец актуальный комментарий
В Украине проходят досрочные парламентские выборы. Решение о роспуске Верховной Рады Владимир Зеленский огласил в первые же минуты после инаугурации 20 мая, хотя 27 октября должны были пройти выборы в конституционные сроки. Новоизбранный президент спешил закрепить свой успех и конвертировать поданные за него голоса в поддержку своей партии «Слуга народа». Конвертировать было что: с таким рекордным результатом, 73%, не побеждал ни один украинский президент. К осени уровень доверия к новой команде мог упасть, поэтому решили не рисковать и не ждать.
По всей видимости, расчет оказался правильным. По данным последних предвыборных опросов, партия Владимира Зеленского пользуется поддержкой от 44,4% избирателей, определившихся с выбором и готовых прийти проголосовать (Центр Разумкова), до 52,3% (данные Киевского международного института социологии). У оппонентов – в разы меньше. Например, у идущей на второй позиции пророссийской «Оппозиционной платформы - За жизнь» от 10% до 13%. У партии вчерашнего президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» - около 8%. 6-7% у «Батькивщины» Юлии Тимошенко, которую еще полгода назад считали главным противником Порошенко и основным кандидатом на президентский пост.
Какими будут результаты и насколько они совпадут с данными опросов, во многом зависит от уровня явки: лето – сложный период для голосования. Традиционно считается, что преимущество получают партии, чей базовый электорат – люди пожилого возраста, не разъехавшиеся в отпуска, а избиратели Зеленского – в большей степени молодежь.
Молодые люди составляют значительную часть и тех, кто собирался отдать голоса за партию популярного певца Святослава Вакарчука, которая так и называется «Голос». На старте кампании были ожидания, что она даже сможет потеснить «Европейскую солидарность», с которой разделяет базовые принципы и общий национал-демократический электорат, а то и вовсе не пропустить партию Порошенко в парламент. Однако сенсации, похоже, не произойдет, а вот показатели «Голоса» ближе к дню выборов оказались опасно близки к проходному пятипроцентному барьеру.
Внимание приковано и к шансам попасть в новый парламент у Игоря Смешко, главы Службы безопасности Украины времен Леонида Кучмы. Он получил неожиданно высокий результат в первом туре президентских выборов, став при этом рекордсменом: Смешко потратил меньше всего средств на один полученный голос. В старом и подзабытом сотруднике спецслужб украинцы тоже вдруг увидели новое лицо. Казалось, на парламентских выборах его партия «Сила и честь» повторит успех лидера, но за неделю до голосования показатели этой политической силы оставались ниже проходного барьера.
Украинский парламент формируется по смешанной системе: половина из 450 депутатов избирается по партийным спискам, вторая половина – по одномандатным мажоритарным округам. Правда, в связи с потерей части территории в 2014 году число мажоритарных округов сократилось с 225 до 199-ти. И если расклад по партийным спискам относительно ясен, то спрогнозировать результаты по 199 округам очень сложно. Поскольку ряд партий, в частности, «Слуга народа» и «Голос», на волне общественного требования обновить украинскую политику, отказались брать в списки бывших депутатов, и те в основной массе двинули по мажоритарным округам, создав необычно высокую конкуренцию. В то же время, по наблюдениям участников кампании, одна принадлежность кандидата, пусть и малоизвестного, к популярной команде президента Зеленского во многих округах дает сходу преимущество в 15-30%.
В любом случае фракция «Слуги народа» в будущей Верховной Раде будет иметь самую большую фракцию около полутора сотен депутатов. Однопартийного большинства, похоже, не получится, но Зеленский получает «свой» парламент, который проголосует за «свой» Кабмин, за счет примкнувших независимых депутатов и одной-двух фракций, готовых войти в коалицию со «Слугой народа», скорей всего, это будут «Голос» и «Батькивщина», если пройдет – партия Смешко. Лишь после этого можно будет считать первый этап укрепления у власти нового президента, перехват им государственного штурвала, законченным. В этом смысле нельзя не согласиться с теми, кто называет нынешние выборы – третьим туром президентских.
Главной сенсацией для Украины и интересующегося мира остается сам Зеленский – неожиданно удачливый политик-неполитик. Все с интересом наблюдают, по меньшей мере, за одним: когда ему изменить удача? Пока она на его стороне.