Леонид Швец, автор haqqin.az 16:06

В Украине проходят досрочные парламентские выборы. Решение о роспуске Верховной Рады Владимир Зеленский огласил в первые же минуты после инаугурации 20 мая, хотя 27 октября должны были пройти выборы в конституционные сроки. Новоизбранный президент спешил закрепить свой успех и конвертировать поданные за него голоса в поддержку своей партии «Слуга народа». Конвертировать было что: с таким рекордным результатом, 73%, не побеждал ни один украинский президент. К осени уровень доверия к новой команде мог упасть, поэтому решили не рисковать и не ждать.

По всей видимости, расчет оказался правильным. По данным последних предвыборных опросов, партия Владимира Зеленского пользуется поддержкой от 44,4% избирателей, определившихся с выбором и готовых прийти проголосовать (Центр Разумкова), до 52,3% (данные Киевского международного института социологии). У оппонентов – в разы меньше. Например, у идущей на второй позиции пророссийской «Оппозиционной платформы - За жизнь» от 10% до 13%. У партии вчерашнего президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» - около 8%. 6-7% у «Батькивщины» Юлии Тимошенко, которую еще полгода назад считали главным противником Порошенко и основным кандидатом на президентский пост. Какими будут результаты и насколько они совпадут с данными опросов, во многом зависит от уровня явки: лето – сложный период для голосования. Традиционно считается, что преимущество получают партии, чей базовый электорат – люди пожилого возраста, не разъехавшиеся в отпуска, а избиратели Зеленского – в большей степени молодежь.

Молодые люди составляют значительную часть и тех, кто собирался отдать голоса за партию популярного певца Святослава Вакарчука, которая так и называется «Голос». На старте кампании были ожидания, что она даже сможет потеснить «Европейскую солидарность», с которой разделяет базовые принципы и общий национал-демократический электорат, а то и вовсе не пропустить партию Порошенко в парламент. Однако сенсации, похоже, не произойдет, а вот показатели «Голоса» ближе к дню выборов оказались опасно близки к проходному пятипроцентному барьеру. Внимание приковано и к шансам попасть в новый парламент у Игоря Смешко, главы Службы безопасности Украины времен Леонида Кучмы. Он получил неожиданно высокий результат в первом туре президентских выборов, став при этом рекордсменом: Смешко потратил меньше всего средств на один полученный голос. В старом и подзабытом сотруднике спецслужб украинцы тоже вдруг увидели новое лицо. Казалось, на парламентских выборах его партия «Сила и честь» повторит успех лидера, но за неделю до голосования показатели этой политической силы оставались ниже проходного барьера.